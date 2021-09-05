مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان عبر جسر جوى

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، محملتان بأطنان من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين، المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإرسال مساعدات عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام المقبلة لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.
وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.
تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والسودان، وتعبيراً عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين .