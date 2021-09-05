مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان عبر جسر جوى

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، محملتان بأطنان من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات كبيرة من ‏الخيام والبطاطين، المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، ‏للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.‏

‏ ‎يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإرسال مساعدات عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام ‏المقبلة لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف ‏الأزمات.‏

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جمهورية ‏مصر العربية، والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح ‏الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.‏

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والسودان، وتعبيراً ‏عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين .‏