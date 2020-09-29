سيـــاســة

مصر ترسل عددًا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى جمهورية السودان

استمرارًا للدعم المصرى للأشقاء بدولة السودان
أحمد اللاهوني 7:15 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 7:15 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين فى أزمتهم.

مصر ترسل عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى جمهورية السودان 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

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من جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومدّ يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المِحن والأزمات.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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