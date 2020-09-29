مصر ترسل عددًا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى جمهورية السودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين فى أزمتهم. مصر ترسل عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى جمهورية السودان

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

من جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومدّ يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المِحن والأزمات.