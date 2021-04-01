سيـــاســة

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندي

في إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن
أحمد اللاهوني 5:16 م, الخميس, 1 أبريل 21 5:16 م, الخميس, 1 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

اقرأ أيضا  26 مسؤولا بالولايات المتجدة يدينون العنف ضد الآسيويين في واشنطن

وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار “بوجمبورا الدولى” ببوروندى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

سمر السيد 5:16 م, الخميس, 1 أبريل 21

الجامعة العربية تدعو إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الصراع في سوريا

أيمن عزام 11:27 م, الأربعاء, 31 مارس 21

البرلمان الروسي يعطي الضوء الأخضر لترشح بوتين فترتين إضافيتين

أيمن عزام 10:42 م, الأربعاء, 31 مارس 21

«نسور النيل-2».. تدريب مصري سوداني يشمل مهاجمة الأهداف المعادية وتنفيذ عمليات خاصة

المال - خاص 8:53 م, الأربعاء, 31 مارس 21

خالد ميري : جميع أدوات التعقيم في انتخابات النقابة متوفرة لحماية الصحفيين

رحاب صبحي 8:29 م, الأربعاء, 31 مارس 21

تأجيل دعوى «العدل جروب» المطالبة بتعويض مادى من الفنانة سارة التونسي

المال - خاص 3:20 م, الأربعاء, 31 مارس 21