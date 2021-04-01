مصر ترسل شحنة مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندي

في إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار “بوجمبورا الدولى” ببوروندى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .