مصر ترسل شحنات إنسانية مقدمة من الجامعة العربية للشعب السوداني (صور)

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق فى مختلف الأزمات.

وأعرب مسئولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة؛ للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

ويأتي ذلك تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة، التي تجمع الشعوب العربية.