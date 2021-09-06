سيـــاســة

مصر ترسل ثانى رحلات جسر ‏المساعدات الإنسانية الجوى للأشقاء السودانيين‎ ‎‏

استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان
أحمد اللاهوني 5:47 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 5:47 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار ‏الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل ‏كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال ‏الأحمر المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك ‏فى ثانى رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السودانى الشقيق .‏

اقرأ أيضا  القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين ‏بمصر للعاصمة الإدارية الجديدة 

استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التى يتعرضون لها .‏

فيما أشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخى بين الشعبين ‏الشقيقين مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً ‏، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى مما يسهم فى ‏تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان .‏

اقرأ أيضا  القمة «المصرية الأردنية الفلسطينية» تختتم تشاوراتها بـ 9 آليات لدعم القضية الفلسطينية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين ‏بمصر للعاصمة الإدارية الجديدة 

أحمد اللاهوني 5:23 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته النرويجية لبحث تطوير علاقات التعاون الثنائية

سمر السيد 4:35 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

رئيس النواب: نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا

ياسمين فواز 4:03 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«حقوق البرلمان» تلتقي اليوم رئيس «الهجرة الدولية» التابع للأمم المتحدة في مصر

ياسمين فواز 10:42 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

البرلمان يقر 6 قوانين للحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن

ياسمين فواز 10:06 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

ظهر بزي ممزق.. عسكريون يحتجزون رئيس غينيا (فيديو)

المال - خاص 9:54 م, الأحد, 5 سبتمبر 21