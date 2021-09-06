مصر ترسل ثانى رحلات جسر ‏المساعدات الإنسانية الجوى للأشقاء السودانيين‎ ‎‏

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار ‏الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل ‏كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال ‏الأحمر المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك ‏فى ثانى رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السودانى الشقيق .‏

استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التى يتعرضون لها .‏

فيما أشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخى بين الشعبين ‏الشقيقين مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً ‏، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى مما يسهم فى ‏تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان .‏