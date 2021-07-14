سيـــاســة

مصر ترسل أطنان من المساعدات الطبية لتونس عبر 3 طائرات نقل عسكرية

استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
أحمد اللاهوني 6:25 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 6:25 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس، لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد .

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وأعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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