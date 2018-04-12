مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بشأن فشل مفاوضات سد النهضة

المال- خاص





تعقيبًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ولوزير خارجية السودان تحميل مصر مسئولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، دقة ما تم تداوله في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل لاتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل لحلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأضاف أن أي مراقب للمواقف المصرية في كل الاجتماعت الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع، لا يمكن أن تخطئ عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل للتوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدلَّ على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله؛ حفاظًا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل لاتفاق خلال اجتماعات مقبلة.

وكشف أبو زيد أن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، وجه، أمس، خطابًا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل لاتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفًا معيقًا للوصول إلى هذا التوافق، مثلما تم تداوله إعلاميًّا.