مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

رحبت جمهورية مصر العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتجاوز أية تحديات قد تعتريها.

وأثنت على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي مهم على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية جميعها ويحقق مصالحها المشتركة.