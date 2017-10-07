مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان

المال - خاصأعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق.وأكد المتحدث باسم الخارجية، في بيان لها، اليوم السبت، على أن القرار الأمريكي من شأ

المال – خاص

أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، في بيان لها، اليوم السبت، على أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم فى دعم استقرار وتنمية السودان، كما أنه يتسق مع موقف مصر المطالب دومًا بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنًا مع دولة السودان الشقيقة.