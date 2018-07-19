مصر ترحب بجهود البشير في وساطة جنوب السودان

سمر السيد رحبت مصر الخميس، بالجهود الدؤوبة والصادقة التي يبذلها السودان الشقيق تحت رعاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان الشقيقة، ينهى حالة الصراع ويحل المسائل العالقة

سمر السيد

رحبت مصر الخميس، بالجهود الدؤوبة والصادقة التي يبذلها السودان الشقيق تحت رعاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان الشقيقة، ينهى حالة الصراع ويحل المسائل العالقة، ويحقق السلام والاستقرار ويتيح المجال للتركيز على جهود التنمية لصالح شعب جنوب السودان.

وبحسب بيان للخارجية، قالت مصر إنها تثمن الصدد الجهود المقدرة التي بذلها الرئيس عمر البشير ونجاح قيادته الحكيمة في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في 27 يونيو واتفاق الترتيبات الأمنية في 6 يوليو بالخرطوم، بما يعزز من قدرة الأشقاء في جنوب السودان على تجاوز الخلافات، وتحقيق السلام في ربوع البلاد ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة، والذى تعمل مصر على تدعيمه تحقيقا لهدف التكامل بين شعوب وادي النيل.

وتدعو مصر الأشقاء في السودان للاستمرار في جهودهم المخلصة من أجل التوصل إلى حل لكافة المسائل العالقة، وتحقيق المصالحة في جمهورية جنوب السودان.



وحاليا يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسودان تستمر يومين.