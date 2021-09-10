سيـــاســة

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة «ميقاتي»

أكدت وزارة الخارجية أن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني فى بناء مستقبل أفضل
سمر السيد 8:30 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 8:30 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.

وثمن في بيان صحفي هذه الخطوة المهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة، للعمل علي تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة، بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني فى بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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