مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بجنوب السودان

المال- خاصرحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنوب السودان بين الحكومة والمعارضة، وذلك في ختام الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق استعادة الأمن، خاصة من خلال النص على وقف

المال- خاص

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنوب السودان بين الحكومة والمعارضة، وذلك في ختام الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق استعادة الأمن، خاصة من خلال النص على وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، وفصل القوات المتحاربة وفض الاشتباك، وفتح ممرات الإغاثة والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السابقين ونزع سلاح المدنيين، فضلا عن البدء في إعادة إنشاء الجيش والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية على أسس وطنية بعيدا عن الانتماءات العرقية والقبلية.

وأثني بيان وزارة الخارجية على جهود دولة السودان الشقيقة تحت قيادة فخامة الرئيس عمر حسن البشير في رعاية الاتفاق، وجهود الإيجاد والاتحاد الإفريقي التي استهدفت التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

كما أثني على الجهود الإقليمية التي أسهمت في تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأكد البيان على اعتزام مصر مواصلة جهودها في دعم أية مبادرات تحقق السلام والاستقرار والتنمية لشعب جنوب السودان الشقيق.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن ينهي الاتفاق الانقسام الداخلي ويحقن دماء شعب جنوب السودان الشقيق في ظل حاجة البلاد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.