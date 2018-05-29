مصر ترأس مراسم الاحتفال بيوم أفريقيا في كولومبو

وكالات:

صرح حسين السحرتي، السفير المصري لدى سريلانكا، بأن السفارة المصرية شرفت هذا العام بترؤس مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والذي يعرف بيوم أفريقيا، حيث نظم السفير حفل استقبال وإفطار رمضاني بدار السكن، حضره سفراء وقناصل الدول الأفريقية المعتمدون في كولومبو ومديرة إدارة الشؤون الأفريقية بالخارجية السريلانكية.

واستعرض السفير في كلمته اليوم بهذه المناسبة التاريخ الحافل للعمل الأفريقي المشترك منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، مرورا بتأسيس الاتحاد الأفريقي في عام 2001، ووصولاً إلى صياغة برنامج طموح لتحقيق الغايات المشتركة لدول القارة في أجندة 2063.

وأكد خصوصية علاقات مصر بأشقائها في القارة الأفريقية ودورها الرائد في عمليات حفظ السلام ودفع جهود التنمية وفي الدفاع عن مصالح القارة ومشاركة كافة دولها طموحاتهم وتحدياتهم، منوها إلى إنجازات مصر خلال فترة عضويتها المشتركة في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في عاميّ 2016 و2017، ومبادرتها باستحداث آلية للتنسيق بينهما بما يخدم مصالح القارة، وكذلك استعدادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 ببرنامج طموح تشارك فيه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

من جانبها، أعربت مديرة إدارة الشؤون الأفريقية بالخارجية السريلانكية في كلمتها عن الشكر والتقدير لمبادرة السفارة المصرية بتنظيم هذا الاحتفال بما يعكس الدور الرائد لمصر في محيطها الأفريقي، مستعرضة تاريخ العلاقات الوطيدة بين سريلانكا ودول القارة الأفريقية، وما يربطهما من إرث مشترك ومصالح اقتصادية واستراتيجية وتبادل إنساني وثقافي، مشددة على أهمية العمل الجماعي بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة.

