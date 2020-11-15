سيـــاســة

مصر تدين هجوما إرهابيا في بوركينا فاسو أسفر عن مقتل وإصابة 22 جنديا

في بيان للخارجية
المال - خاص 11:43 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 11:43 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بلدة “تين أكوف” شمال شرق بوركينا فاسو، مسفراً عن مقتل 14 جندياً وإصابة 8 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر ، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

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كما أكد البيان على وقوف مصر جنباً إلى جنب مع بوركينا فاسو في جهودها للقضاء على الإرهاب الذي يزعزع من استقرار البلاد والمنطقة، مشدد على أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية يُعدُ عنصراً لا غنى عنه من أجل النجاح في دحر خطر الارهاب والعنف والتطرف.

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بقلم المال - خاص

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