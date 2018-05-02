مصر تدين حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

المال - خاصأدانت مصر، حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر

المال – خاص

أدانت مصر، حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد على حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.