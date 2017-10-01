مصر تدين حادث الطعن في مارسيليا

وكالات:أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد وأقوي العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم إثر قيام أحد الأشخاص بطعن سيدتين بمحطة القطار الرئيسية بمدينة مارسيليا جنوب فرنسا، ما أسفر عن وفاتهما.وأعربت مصر في البيان الصادر، مساء الأحد، عن تعازيها حكومة وشعبا للحكومة وا

وكالات:

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد وأقوي العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم إثر قيام أحد الأشخاص بطعن سيدتين بمحطة القطار الرئيسية بمدينة مارسيليا جنوب فرنسا، ما أسفر عن وفاتهما.





وأعربت مصر في البيان الصادر، مساء الأحد، عن تعازيها حكومة وشعبا للحكومة والشعب الفرنسيين في ضحيتي الحادث الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

وجددت مصر إدانتها كل أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين، وتزعزع استقرار المجتمعات، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة عبر تبني منهج شامل في محاربة الجماعات الإرهابية دون الاقتصار على التعامل الأمني وحده، بل معاقبة المحرضين والممولين والداعمين بالفكر والمال والسلاح على السواء.

وأكدت الخارجية، في ختام البيان، تضامن مصر ووقوفها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.