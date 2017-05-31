مصر تدين حادث التفجير الإرهابي بالحي الدبلوماسي في كابول

أدانت جمهورية مصر العربية، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء، بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين. وأعربت الخارجية في بيانها، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا م

أدانت جمهورية مصر العربية، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء، بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين.

وأعربت الخارجية في بيانها، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول كان شديدا، حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية وسكن السفير، فضلا عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج، مؤكدا متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث على مدار الساعة للاطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.