مصر تدين حادث إطلاق النار في لاس فيجاس الأمريكية

خاصأدانت مصر اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادث إطلاق النار بمدينة لاس فيجاس فى ولاية نيفادا الأمريكية، والذي أسفر عن 58 قتيلاً وإصابة أكثر من 500 آخرين حتى الآن.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجيةوشدد البيان على تضامن حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذه الم

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أدانت مصر اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادث إطلاق النار بمدينة لاس فيجاس فى ولاية نيفادا الأمريكية، والذي أسفر عن 58 قتيلاً وإصابة أكثر من 500 آخرين حتى الآن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية

وشدد البيان على تضامن حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذه المحنة، ومواساة أسر الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر على أن تلك الهجمات التي تقترفها يد الشر لترويع الآمنين تعد انتهاكاً صارخاً للشرائع والمبادئ الإنسانية.

وأكد بيان وزارة الخارجية، على أنه في مثل تلك الأوقات العصيبة التي يفقد فيها الأبرياء أرواحهم، تتكاتف الشعوب المحبة للسلام في مواجهة قوى الشر وأعداء الحياة.