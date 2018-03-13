مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

المال- خاص أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء المحاولة الفاشلة لاغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في عملية إرهابية، مما أسفر عن وقوع نحو 6 مصابين ونجاة رئيس الوزراء الفلسطيني.وأوضح بيان الخارجية أنه إذ تهنئ مصر الشعب الفلسطيني و

المال- خاص

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء المحاولة الفاشلة لاغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في عملية إرهابية، مما أسفر عن وقوع نحو 6 مصابين ونجاة رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأوضح بيان الخارجية أنه إذ تهنئ مصر الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على نجاة رئيس الوزراء، لتؤكد على أن مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل

وأكد أن مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.