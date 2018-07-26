مصر تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

سمر السيدأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.وأكد البيان أن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائي

سمر السيد

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكد البيان أن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلي اليمن علي أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.