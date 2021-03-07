سيـــاســة

مصر تدين بأشد العبارات ارتكاب ميليشيا الحوثي عمليات إرهابية ضد السعودية

في بيان للخارجية المصرية
المال - خاص 12:54 ص, الأثنين, 8 مارس 21 12:54 ص, الأثنين, 8 مارس 21

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أعربت مصر، الأحد، بأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية، بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها.

وأشارت في بيان للخارجية إلى آخرها ما تعرض ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من هجمات بواسطة طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.

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وأكدت مصر مجددًا على شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، وتعرقل من جهود إحلال السلام باليمن، فضلاً عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت في الوقت ذاته، على وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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بقلم المال - خاص

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