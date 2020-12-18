مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعًا دينيًا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين أيضاً.

وتعرب مصر عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.