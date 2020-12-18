سيـــاســة

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

تعرب مصر عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي
سمر السيد 9:23 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 9:23 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعًا دينيًا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين أيضاً.

وتعرب مصر عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

اقرأ أيضا  البرلمان يعلن فض دور الانعقاد السادس ويهنئ الفائزين في الانتخابات

هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

الحكومة توضح حقيقة الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج

صفية حمدي 1:56 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

مصر تقدم تعازيها للسودان بعد تعرض عناصر من قواته المسلحة لاعتداء مؤسف

سمر السيد 9:24 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

السيسي يتمنى الشفاء للرئيس الفرنسي ماكرون بعد إصابته بـ«كورونا»

المال - خاص 12:59 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

المال - خاص 11:38 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

الكنيست يوافق على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

أيمن عزام 7:46 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

النيابة تحبس 7 متهمين بالتعدي على فتاة ميت غمر وتحذر من تداول معلومات غير دقيقة

المال - خاص 12:58 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20