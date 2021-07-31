سيـــاســة

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية

تؤكد مصر مجددًا على وقوفها الكامل مع العراق
سمر السيد 3:14 م, السبت, 31 يوليو 21 3:14 م, السبت, 31 يوليو 21

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تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة، على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العراقي.

وتقدمت مصر في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ.

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كما تُعرب مصر عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.

وتؤكد مصر مجددًا على وقوفها الكامل مع العراق ، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة؛ مؤكدة على ثقتها في أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصًا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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