مصر تدين الهجوم الإرهابي على مجلس العلماء الأفغاني

سمر السيدأدانت مصر، الهجوم الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي على مجلس العلماء الأفغاني بالعاصمة كابول، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة 20 آخرين.وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صاد عنها، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومة وشعبًا

سمر السيد

أدانت مصر، الهجوم الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي على مجلس العلماء الأفغاني بالعاصمة كابول، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة 20 آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صاد عنها، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد البيان على أن تلك الجريمة التي وصفها بالنكراء تأتي في أعقاب إصدار المجلس فتوى تحرم الهجمات الإنتحارية، باعتبار أنها ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد على أن تلك الفئة الضالة ليس لها صلة بتعاليم الإسلام السمحة، وأنه يجب على جميع الدول التكاتف لمواجهتها.