مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في مقديشيو

المال- خاص أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة الشباب الصومالية، بسيارة مفخخة بالقرب من فندق "واهلية" في العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن وفاة نحو 17 شخصا وإصابة 10 آخرين.وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية

المال- خاص

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة الشباب الصومالية، بسيارة مفخخة بالقرب من فندق “واهلية” في العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن وفاة نحو 17 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب. وجدد البيان دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية من أجل استعادة والأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.