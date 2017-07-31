مصر تدين الهجومين الإرهابيين بمقديشيو والقطيف

سمر السيدأدانت وزارة الخارجية المصريةـ في بيان صادر عنها اليوم، الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة في شارع مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن مقتل نحو 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.وأعربت الوزارة عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، متمنية لهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين.وشددت على و



سمر السيد

أدانت وزارة الخارجية المصريةـ في بيان صادر عنها اليوم، الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة في شارع مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن مقتل نحو 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، متمنية لهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين.

وشددت على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب، ودعمها الكامل للحكومة الصومالية من أجل تحقيق الاستقرار بالبلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما أدانت الوزارة، في بيان آخر صادر عنها، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة القطيف السعودية، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 6 آخرين، وأعربت عن خالص تعازي مصر – حكومة وشعبا- لأسرة المتوفي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد البيان تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.

كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشددا على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة، والتصدي لمموليها، وأدوات نشرها وترويجه