مصر تدين الهجمات على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا

سمر السيد:أدانت وزارة الخارجية فى بيان اليوم، الهجمات المتكررة على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى على مدار الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل 6 جنود تابعين للقوات المغربية والكمبودية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مقتل وإصابة عدد آخر من المدنيين.وأعرب المتحدث باس

سمر السيد:

أدانت وزارة الخارجية فى بيان اليوم، الهجمات المتكررة على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى على مدار الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل 6 جنود تابعين للقوات المغربية والكمبودية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مقتل وإصابة عدد آخر من المدنيين.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية فى البيان عن خالص التعازي لحكومات المغرب وأفريقيا الوسطى وكمبوديا ولأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفريقيا الوسطى من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيدا بالتضحيات التي تبذلها الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، ومنوها بمشاركة عناصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن القوات الأممية في أفريقيا الوسطى، وذلك في إطار دور مصر الرائد في مجال حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

