مصر تدين التفجير الإرهابي وسط بغداد

سمر السيد: أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين، في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن وفاة نحو 16 شخصا وإصابة العشرات، وأعربت عن تعازيها للحكومة العراقية ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل…

سمر السيد:



أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين، في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن وفاة نحو 16 شخصا وإصابة العشرات، وأعربت عن تعازيها للحكومة العراقية ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.



كما جددت موقفها القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، مشددة على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار ظاهرة الإرهاب، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.