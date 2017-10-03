مصر تدين التفجير الإرهابي في المنامة

سمر السيد:أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الثاني من أكتوبر 2017 في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة. وعبر البيان عن تعازي مصر حكومة وشعباً للأشقاء في مملكة البحرين ف

سمر السيد:

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الثاني من أكتوبر 2017 في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة.



وعبر البيان عن تعازي مصر حكومة وشعباً للأشقاء في مملكة البحرين في ضحايا الحادث الإرهابي، وجدد التأكيد على وقوف مصر بجانب مملكة البحرين في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب. كما شدد البيان على الثقة في قدرة حكومة وشعب مملكة البحرين على تجاوز تلك الأحداث، والتصدي لهذه الظاهرة البغيضة، والتي لا تهدف إلا لترويع الآمنيين وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات.