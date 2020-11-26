سيـــاســة

مصر تدين استهداف ميناء الشقيق السعودي

أعربت مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها
سمر السيد 3:57 م, الخميس, 26 نوفمبر 20 3:57 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

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أدانت مصر في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم بأشد العبارات، استهداف “ميناء الشقيق” بجنوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

 وتُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

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 وتُعرب مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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