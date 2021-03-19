مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

أدانت مصر استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية .

وأكّدت مصر عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.