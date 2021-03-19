سيـــاســة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

أدانت مصر استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرة
سمر السيد 8:32 م, الجمعة, 19 مارس 21 8:32 م, الجمعة, 19 مارس 21

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية .

وأكّدت مصر عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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