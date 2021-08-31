سيـــاســة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي

جددت مصر التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية
سمر السيد 3:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 3:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أعربت مصر اليوم عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية مجددًا، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين وتضرر طائرة مدنية.

وجددت مصر، حكومةً وشعباً، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد.

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وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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