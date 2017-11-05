مصر تدين استهداف صاروخ من اليمن لشمال الرياض

سمر السيد:أدانت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم، عملية إطلاق صاروخ بالستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه شمال مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي دون وقوع إصابات.وأكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق،

سمر السيد:

أدانت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم، عملية إطلاق صاروخ بالستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه شمال مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي دون وقوع إصابات.

وأكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق، وتأييدها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة هذا الاعتداء.

وشدد البيان على أن تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة ستزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن.