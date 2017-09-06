مصر تدين أعمال العنف بحق مسلمى الروهينجا

سمر السيد أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أعمال العنف التي يشهدها إقليم الراكين بدولة ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينجا. وطالبت الخارجية في بيان السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا، للحيلولة دون المزيد

سمر السيد

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أعمال العنف التي يشهدها إقليم الراكين بدولة ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينجا.

وطالبت الخارجية في بيان السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، وفق بيان الخارجية

وطالبت بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير.