سيـــاســة

مصر تدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدولة العربية بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا

شددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية
وائل كمال 2:38 م, الأحد, 27 فبراير 22 2:38 م, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا.

وشددت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

اقرأ أيضا  "تلقت عرضا واحدا صالحا لمدة ساعة".. مصر تلغى مناقصة دولية لشراء القمح

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

اقرأ أيضا  الحرب في أوكرانيا .. متحدث الحكومة: يمكن تصدير أكبر قدر من الغاز والاستفادة من فارق العملة الصعبة

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم وائل كمال

ملف الكاتب وائل كمال

اقرأ أيضاً

محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات بـ105 مليارات جنيه منذ تولي الرئيس السيسي

ياسمين فواز 1:59 م, الأحد, 27 فبراير 22

منع ظهور الضيوف إلا بإذن .. مقترح برلماني بوضع ضوابط للبرامج الطبية على الفضائيات

ياسمين فواز 1:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

مجلس الشيوخ: إعلان خلو مقعد الكردوسي عقب تلقي إخطار وزير الداخلية بوفاته

ياسمين فواز 1:16 م, الأحد, 27 فبراير 22

السفارة الأوكرانية : 16 ألف سائح في فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم حاليًا

سمر السيد 12:39 م, الأحد, 27 فبراير 22

محافظ بني سويف يستقبل وفد «محلية النواب» اليوم

ياسمين فواز 11:38 ص, الأحد, 27 فبراير 22

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بإنشاء محور شمال الأقصر

المال - خاص 10:31 ص, الأحد, 27 فبراير 22