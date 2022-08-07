مصر تدعو كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل في قطاع غزة

دعت مصر كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة اعتبارًا من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصدر مسئول أفاد بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لإحتواء التصعيد الحالي.

وأضافت أنه في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين.

وتبذل مصر وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.