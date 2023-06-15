مصر تدعو جنوب أفريقيا لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، سينزو موشونو وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي.

وتوجه وزير الري بدعوة جنوب أفريقيا لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICANوالذي أنشئ تحت مظلة المبادرة.

وأشار سويلم إلى العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا على كافة المستويات، مؤكدا حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأكد أنه يتم حاليًا اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تمكين روابط مستخدمي المياه، لتحسين الإدارة اللامركزية للموارد المائية، والتنسيق المشترك في المبادرات الدولية والقارية، وتنسيق الرؤى والاتجاهات في المحافل الدولية، وتعزيز سبل مجابهة التغيرات المناخية والقدرة على التكيف.

ومن جانبه أعرب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته باللقاء، والذي يعد الأول له مع شقيقه الوزير المصري والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط الدولتين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجال الموارد المائية.