مصر تدعو الصين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي

أكد السيد القصير وزير الزراعة أن مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتي من بينها مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع بوزارة الزراعة مع نظيره الصيني تانج رينجيان لبحث سبل التعاون المشترك.

وأوضح القصير اهتمام القيادة السياسية في مصر باقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات إعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك استنباط أصناف من التقاوى والبذور موفرة للمياه.

وأفاد أن مصر تواجه مشكلة الفقر المائي لذا فالدولة أقامت عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال من خلال إعادة استخدام المياه وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي.

كمًا أشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصينى وذلك من خلال اعادة اختيار د شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو لفترة ثانيةً تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الآمن الغذائي العالمي خاصة في دول العالم النامي.

القصير استعرض أيضا جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار داعيا الجانب الصينى إلى الاستثمار الزراعي في مصر بما يناسب إمكانيات البلدين الكبيرين ويرتقي إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن السوق المصرية تستوعب الكثير بالإضافة إلى أن مصر بوابة الأسواق الأفريقية.