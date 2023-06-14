مصر تدعو إفريقيا الوسطى للمشاركة في حفل تدشين PAN AFRICAN

توجه الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، بالدعوة لدولة إفريقيا الوسطى لدعم المبادرة الدولية، للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي أُنشأ تحت مظلة المبادرة، وكان سويلم قد التقى، آرثر برتراند؛ وزير المياه بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأعرب سويلم عن رغبته في توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية؛ استجابة لاحتياجات المواطنين بدولة إفريقيا الوسطى.

وأشار وزير الري إلى أن مصر تقدم المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة، كأداة لتدريب الأشقاء الأفارقة في مجال التعامل مع التغيرات المناخية؛ إيمانًا من مصر بأهمية رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه، لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أشار آرثر برتراند، إلى أن معظم الدول الإفريقية تواجه تحديات عديدة كنتيجة للتغيرات المناخية؛ الأمر الذى يستلزم التعاون المشترك في المجال، مشيرًا لرغبة بلادة في التعاون مع مصر بمجال إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار.