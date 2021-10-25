سيـــاســة

مصر تدعم إنشاء شديد حصد مياه الأمطار وتطوير نظم الري في الصومال

في لقاء بين وزير الري المصري مع وزير الزراعة الصومالي
المال - خاص 12:09 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 12:09 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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عقد الدكتور، محمد عبد العاطى وزير الري لقاء مع سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي.

وفق بيان لوزارة الري ، تم استعرض الموقف المائى بدولة الصومال وما تعانيه من ضعف كميات الامطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الاخرى بالمنطقة.

وفى ضوء افتقاد الصومال لسدود حصاد مياه الأمطار، طلب الوزير الصومالى توفير دعم مصرى لبلاده فى مجال إنشاء سدود حصاد الامطار وتطوير نظم الرى فى ظل محدودية الموارد المائية.

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بدوره، أشار الدكتور عبد العاطى لمشاركة العديد من المتدربين الصوماليين فى الدورات التدريبية التى ينظمها المركز الاقليمى للتدريب والموارد المائية والمركز القومى لبحوث المياه التابعين للوزارة .

وأعرب الوزير الصومالى عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلا لدعم القدرات البشرية فى قطاع المياه بدولة الصومال.

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بقلم المال - خاص

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