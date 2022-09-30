مصر تدرس تدشين مركز لخدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من اللقاءات والاجتماعات بمقرّ هيئة الثروة المعدنية، فى إطار متابعته جهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته فى الدخل القومى.

حيث عقد الوزير اجتماعًا لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية، والتى موَّلها البنك الدولى، وتم إعدادها بالتعاون مع استشاري عالمي.

كما عقد الوزير اجتماعًا لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات، بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات.

وخلال اجتماع شركات الفوسفات أكد الملا أن خطوة إعداد دراسة لتأكيد احتياطي الفوسفات واحدة من خطوات العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية،

لافتًا إلى أن شركات إنتاج الفوسفات من صحراء مصر الشرقية، لديها الخبرات اللازمة للانطلاق بهذا الخام الحيوي لتحقيق عوائد أكبر تستفيد منها الشركات والدولة.

وقال الوزير إن التقارب الذى حدث بين تلك الشركات، خلال الفترة الماضية، خطوة فاعلة على طريق العمل المتكامل نحو تصور أفضل لاستغلال الفوسفات من خلال التفكير بطريقة مختلفة فى إدارة الأنشطة الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية الحوار المستمر بين الشركات ومع هيئة الثروة المعدنية والوزارة والتفكير المشترك فى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة أية تحديات وتذليل أية عقبات قد تطرأ،

خاصة أن شركات الإنتاج لديها الكثير من أوجه التعاون المشترك، ولديها فرصة كبيرة في ظل تنامي الطلب على مشروعات إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات التي تحتاج إليها السوقان المحلية والعالمية.

وأوضحت الدراسة تقدم موقف الشركات بالنسبة لتأكيد احتياطي الفوسفات وتوصياتها بالإسراع في الانتهاء من تأكيد الاحتياطى فى مناطقها السارية حاليًّا، على أن تقوم بذلك تباعًا فى مناطق الترخيص الجديدة بمجرد الانتهاء من تصاريحها، وأن تكون لديها رؤية واضحة فى أولوية اختيار مناطق التقييم.

حضر الاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائبه الجيولوجى ياسر رمضان، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.

وحضر اجتماع لجنة تأكيد احتياطى الفوسفات المهندس محمد سعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورؤساء شركات شلاتين شريف الشهاوى والوادى الجديد للطَّفلة الزيتية الجيولوجى أيمن الساعى، والشركة المصرية للثروات التعدينية الجيولوجى هانى السيد، والنصر للتعدين المهندس أبو المجد مفتاح.