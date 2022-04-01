تدرس مصر تحديد سعر برميل البترول في موازنة العام المالي المقبل بين 80 إلى 85 دولارا، وفقا لتصريحات أدلى بها نائب وزير المالية أحمد كجوك في لقاء مع CNBC عربية.

وتقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام المالي الجاري عند 60 دولار.

وشهدت أسعار النفط خلال العام الجاري ارتفاعات متتالية حتى سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ولامس برميل خام برنت مستوى 140 دولار.

وقدر البنك الدولي في وقت سابق، بأن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

من جهة أخرى، قال وزير المالية محمد معيط، في لقاء مع CNBC عربية، أم مصر تستهدف نمواً بنحو 5.5%، وعجزاً يتراوح ما بين 6.1% و6.2%، وضبط تكاليف عدد من البنود.

وأضاف الوزير أن مصر مستمرة في برنامج الطروحات الشامل 10 شركات حكومية، على أن يشهد العام الميلادي الجاري مجموعة من الطروحات.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2022 للتعامل مع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.