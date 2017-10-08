مصر تدرب 100 دبلوماسي من 40 دولة إفريقية

سمر السيد أطلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية برنامجها الخاص بتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية. والبرنامج تحت عنوان "دبلوماسيو القرن الواحد والعشرين والدبلوماسية الإقتصادية"، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوكالة لدعم الكوادر الإفريقية…

سمر السيد

أطلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية برنامجها الخاص بتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية.

والبرنامج تحت عنوان “دبلوماسيو القرن الواحد والعشرين والدبلوماسية الإقتصادية”، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوكالة لدعم الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع مراكز التميز المصرية في كافة المجالات المؤثرة في التنمية.

وتم إطلاق البرنامج بحضور كل من السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمهندس شريف ديلاور الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور خالد خلاف المدير التنفيذي للرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL).

وجاءت على رأس الدول المشاركة في البرنامج كل من تنزانيا ونيجيريا وجنوب السودان وأوغاندا والكونغو الديمقراطية.

من جانبه، أكد السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن هذه الدورة تستهدف تنمية مهارات الدبلوماسيين في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والعالم وذلك بالتعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL).

وشدد فهمي على أهمية التعاون مع مراكز التميز المتخصصة في كافة المجالات التنموية لتنظيم دورات تدريبية تستهدف الدبلوماسيين الأفارقة مما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التوجه للقارة السمراء.

وأضاف فهمي:”يأتي إطلاق هذه الدورة استكمالاً للدور الذي تقوم به الوكالة منذ أن اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 وبدء عملها رسمياً في أول يوليو 2014″.

وأوضح أن الوكالة قامت بتنظيم 230 دورة شارك فيها 6 آلاف و877 متدرب شملت مجالات عديدة على رأسها الصحة، والري، والزراعة، والأمن، والطاقة المتجددة، ومكافحة الفساد وغيرها من التخصصات التي تلبي متطابات دعم التنمية في إفريقيا.