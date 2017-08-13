مصر تخفض استيرادها من الغاز المسال إلى 80 شحنة

خالد بدر الدين: أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم، أن مصر تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 118 شحنة في السنة المالية الماضية. وقال الملا إنه كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016-2017، لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب



خالد بدر الدين:



أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم، أن مصر تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 118 شحنة في السنة المالية الماضية.

وقال الملا إنه كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016-2017، لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا، ونخطط لاستيراد 80 شحنة من الغاز المسال في 2017-2018.

وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يوميا، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، مع نهاية السنة المالية الجارية 2017- 2018، وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى نهاية 2018.

كانت إيني الإيطالية قد اكتشفت الحقل ظهر في 2015، بالمياه الإقليمية المصرية، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بحوالى 850 مليار متر مكعب واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير الماضى، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.

