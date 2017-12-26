مصر تختار بين 4 و5 بنوك لطرح السندات الدولية في يناير

خالد بدر الدين:أعلن وزير المالية عمرو الجارحي لوكالة رويترز أن الحكومة ستختار اليوم الثلاثاء ما بين 4 – 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين 3 – 4 مليارات دولار.وذكرت وكالة رويترز أن مصر باعت في يناير الماضي، سندات دول

خالد بدر الدين:

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي لوكالة رويترز أن الحكومة ستختار اليوم الثلاثاء ما بين 4 – 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين 3 – 4 مليارات دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر باعت في يناير الماضي، سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح، كما وافقت الحكومة في أبريل الماضى على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار ثم باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى في مايو من هذا العام.

وأضاف الجارحي لرويترز، “أن حوالي 22 بنكا دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، كل الأسماء الكبيرة تقدمت، سنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير”، ولم يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة ويعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.