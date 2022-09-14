مصر تحيي اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهتمام مصر واتخاذها العديد من الخطوات من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون ، والتى تعد قصة نجاح كبيرة على مدى سنوات طويلة مضت.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر شاركت دول العالم فى وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن، وهو ما يشجعنا على إستمرار المثابرة والوحدة من أجل التعامل مع التحدى الأكبر وهو تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال الإحتفالية التى أقامتها وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2022، الذى يقام هذا العام تحت شعار ” تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض” .

كما يوافق مرور 35 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم،وقد كان للبروتوكول إسهاماً كبيرا فى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعتبر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أقوى غازات الاحتباس الحراري .