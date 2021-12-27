طاقة

مصر تحقق 52 اكتشافا بتروليا جديدا خلال العام الجارى

توقيع 7 اتفاقات بترولية بحد أدني للاستثمارات 1.223مليار دولار
نسمة بيومي 3:01 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 3:01 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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نجح قطاع البترول فى إحراز تقدمًا كبيرًا لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية، وتحقيق اكتشافات جديدة، وشهد العام الجارى تحقيق 52 اكتشافاً (39 زيت خام + 13 غازا) بالصحراء الغربية، وخليج السويس، والبحر المتوسط، وسيناء، والصحراء الشرقية.

وشهد العام الجارى توقيع 7 اتفاقات بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات حوالى 1.223 مليار دولار، وحفر 14 بئراً ،وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة، بإجمالى منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئراً.

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كما شهد عام 2021 ،وفقا لتقرير صادر اليوم عن وزارة البترول، يرصد نتائج أعمال القطاع العام الجارى توقيع 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، بإجمالي منح توقيع 7 ملايين دولار.

،وشهد العام الجارى إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً فى 17 فبراير 2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية، ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى. –

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كما تم طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير 2021 لـ 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس .

كما تم طرح مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية فى 1/11/2021 على أن يتم إغلاق المزايدة في 16/1/2022. –

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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