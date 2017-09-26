مصر تحصل ملياري دولار من البنك الدولي والتنمية الأفريقي

سمر السيد وهاجر عمرانكشف صندوق النقد الدولي، عن حصول مصر على ملياري دولار لسد الفجوة التمويلية، خلال العام المالي الجاري 2017/2018، موزعة بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و350 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي، و600 مليون دولار من بلدان مجموعة السبعة "G7".وأكد الصندوق أن قدرة مصر على إعادة

سمر السيد وهاجر عمران

كشف صندوق النقد الدولي، عن حصول مصر على ملياري دولار لسد الفجوة التمويلية، خلال العام المالي الجاري 2017/2018، موزعة بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و350 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي، و600 مليون دولار من بلدان مجموعة السبعة “G7”.

وأكد الصندوق أن قدرة مصر على إعادة تسديد المبالغ المالية التى اقترضتها البالغة 12 مليار دولار كافية، ولكن تبقى هناك مخاطر، ومع نهاية الاتفاقية فى عام 2018/2019 من المتوقع أن يصل رصيد الصندوق القائم كحصة من إجمالي الاحتياطيات إلى الذروة عند 39%.

تابع: خدمة الدين للصندوق كنسبة من الصادرات للسلع والخدمات من المتوقع أن تسجل 0.5% فى نفس العام، وقد وقع البنك المركزى ووزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن مسئوليات كل منهم عن خدمة ائتمان الصندوق لضمان القيام بتسديدات غير منقطعة.