مصر تحصل على 2 مليار دولار من الصندوق فى ديسمبر

خالد بدر الدين:أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، لرويترز اليوم الإثنين، أن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتى تقدر بحوالى ملياري دولار، بين ديسمبر ويناير، وأن المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل 2018.واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سن



خالد بدر الدين:



أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، لرويترز اليوم الإثنين، أن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتى تقدر بحوالى ملياري دولار، بين ديسمبر ويناير، وأن المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل 2018.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار، من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وقال الجارحي في اتصال مع رويترز: المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر، على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير، بنحو ملياري دولار.

