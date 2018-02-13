مصر تحصد فضيتين في المعرض الدولى العاشر للاختراعات

المال ـ خاص:تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول فوز الوفد المصرى برئاسته وعضوية فريقين عمل أحدهما من معهد بحوث الإلكترونيات والآخر من كلية الهندسة جامعة القاهرة بميداليتين فضيتين فى المعرض الدولى العاشر للاختراعات

المال ـ خاص:

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول فوز الوفد المصرى برئاسته وعضوية فريقين عمل أحدهما من معهد بحوث الإلكترونيات والآخر من كلية الهندسة جامعة القاهرة بميداليتين فضيتين فى المعرض الدولى العاشر للاختراعات فى الشرق الأوسط والذى عقد بالكويت.

وأشار التقرير إلى أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض الدولية على مستوى العالم فى مجال الاختراعات، شارك فيه 150 اختراع يمثلون 39 دولة، وقد فاز المعهد بالميدالية الفضية عن اختراع د.هالة الصادق، ود. هيثم عبد الله، ود. هشام الديب، ود. تامر جابر في مجال تأمين المتاحف، كما فاز معمل التصميمات الهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالميدالية الفضية عن اختراع د. محمد رياض الغنيمى في مجال نظم الاتصالات.

وأضاف التقرير أنه جارى التعاقد مع وزارة الآثار لاستخدام نظام تأمين المتاحف وذلك بعد نجاح التجارب الأولية بالمتحف المصرى، كما تم التعاقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوريد وتركيب عدادات ذكية بمدينة الشيخ زايد كمشروع تجريبى.

وأوضح التقرير أن هذه الاختراعات تحولت إلى منتجات من خلال مشروع التحالف القومى لتعميق المكون والناتج المحلي في صناعة الإلكترونيات وهو ضمن برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبرعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.